Жена Милоша Биковича поделилась фото с мужем

Сербская модель и юристка Ивана Малич снялась вместе с супругом, актером Милошем Биковичем. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На снимке Ивана Малич сидела на диване рядом со спящим Милошем Биковичем. Модель была запечатлена в коричневом трикотажном костюме и черной футболке, а актер — в красной клетчатой рубашке, бежевых брюках и оранжевой кепке.
Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре того же года актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.
28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.
В марте Ивана Малич показала подписчикам редкий кадр с супругом Милошем Биковичем и новорожденным сыном Василием. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком.
Ранее сообщалось, что жену Александра Петрова заподозрили в беременности.