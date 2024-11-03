Похоже на кольчугу: Блейк Лайвли появилась на публике в «голом» мини-платье

Несколько недель назад папарацци засняли Блейк Лайвли вместе с ее супругом, актером Райаном Рейнольдсом, в Нью-Йорке. Пара отправилась на ужин в ресторан The Corner Stor с друзьями — певицей Тейлор Свифт и футболистом Трэвисом Келси. Актриса была одета в бордовое облегающее полупрозрачное платье, сапоги на каблуках в тон, а также надела массивное колье и серьги.