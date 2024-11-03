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Похоже на кольчугу: Блейк Лайвли появилась на публике в «голом» мини-платье

Актриса вышла в свет в платье-кольчуге
Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала фигуру в «голом» мини-платье. 

37-летняя Лайвли посетила гала-вечер LACMA Art And Film Gala 2024, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для мероприятия платье-кольчугу Tamara Ralph и оранжевую накидку. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер.

Она дополнила наряд розовыми босоножками на каблуках и серьгами. Визажисты сделали Блейк Лайвли макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы в локоны.

Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Среди гостей гала-вечера также были Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Кайя Гербер, Кара Делевинь, Эндрю Гарфилд, Виттория Черетти и другие знаменитости.

Несколько недель назад папарацци засняли Блейк Лайвли вместе с ее супругом, актером Райаном Рейнольдсом, в Нью-Йорке. Пара отправилась на ужин в ресторан The Corner Stor с друзьями — певицей Тейлор Свифт и футболистом Трэвисом Келси. Актриса была одета в бордовое облегающее полупрозрачное платье, сапоги на каблуках в тон, а также надела массивное колье и серьги. 