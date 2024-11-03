Актриса Марго Робби впервые стала мамой

По информации источника, 34-летняя актриса родила мальчика 17 октября. Новости о ребенке друзья и родственники пары держат в тайне. Однако «бабушки и дедушки готовятся вылететь в Лос-Анджелес, чтобы встретить новорожденного». «Это 12-й внук для гордых родственников Марго», — говорится в материале.