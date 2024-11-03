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Актриса Марго Робби впервые стала мамой

Daily Mail: 34-летняя актриса Марго Робби родила мальчика
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби родила первенца. Об этом 2 ноября сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, 34-летняя актриса родила мальчика 17 октября. Новости о ребенке друзья и родственники пары держат в тайне. Однако «бабушки и дедушки готовятся вылететь в Лос-Анджелес, чтобы встретить новорожденного». «Это 12-й внук для гордых родственников Марго», — говорится в материале.

Сообщается, что роды прошли хорошо. Незадолго до этого муж актрисы Том Акерли был замечен за покупкой детских принадлежностей в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Марго Робби получила главную роль в экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Съемки фильма начнутся в начале 2025 года.