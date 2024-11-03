Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер рассказал о своей экранной бабушке

«Лидия была прекрасным человеком. Чувствовал, будто она и правда моя бабуля. Есть даже общее фото, где мы и правда похожи. Я удивлялся, как она работала в каждой сцене. Она помогала мне, поддерживала, с ней я переставал волноваться в кадре» — сказал он.