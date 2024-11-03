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Актер Смольянинов не стал обжаловать свой заочный арест

ТАСС: Артур Смольянинов не стал обжаловать свой арест по делу о фейках о ВС РФ
Артур Смольянинов в фильме «Все или ничего»
Артур Смольянинов в фильме «Все или ничего»

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) не стал обжаловать свой заочный арест по уголовному делу о фейках в отношении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

Тем временем стало известно, что сериал «Ростов 2», в котором снялся Смольянинов, отложили. В студии «Кострома фильм» отмечали, что не знают, когда сериал выпустят в эфир, и предполагали, что он может вообще не выйти.