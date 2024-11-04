В 2023 году на экраны вышел фильм «Вызов», ставший первым кинопроектом, который был снят на МКС. В центре сюжета — торакальный хирург Евгения, которую отправляют на космическую станцию. Жене в условиях невесомости нужно провести серьезную операцию и спасти космонавта. Задуманное удалось осуществить, и врача на земле уже встречали как национального героя.
Духоподъемное кино получило немало положительных откликов, а исполнительнице главной роли Юлии Пересильд предложили присвоить звание Героя России, ведь она стала первой женщиной-актрисой, которая полетела в космос. Чтобы оценить масштаб проекта, рекомендуем посмотреть «Вызов», если вы пока что этого не сделали. Составили для вас целый топ фильмов о героях нашей Родины, с тем лишь отличием, что основаны они на реальных событиях.
1. «Поддубный»
История русского богатыря, выросшего в простой крестьянской семье, вышла на экраны в 2014 году. Речь в спортивной драме, как нетрудно догадаться, о легендарном борце Иване Поддубном, который с честью представлял родину на международной арене. Герою приходится пережить горечь утраты, когда его любимая гимнастка Маша (Екатерина Шпица) срывается с трапеции и погибает. Поддубный вынужден столкнуться и с предательством, когда партнеры уговаривают его подписать в Америке невыгодный контракт.
По сюжету борец из всех передряг выходит победителем. Он получает мировое признание, но остается таким же добрым и простым человеком. Форму силач тоже не растерял: даже в почтенном возрасте Иван Максимович легко одолевает молодых атлетов.
Роль Поддубного в картине Глеба Орлова исполнил Михаил Пореченков. Во время работы над картиной актер получил серьезные травмы, ему даже пришлось сшивать бицепс. Стоит также сказать, что часть эпизодов в фильме — художественный вымысел. Однако создателям удалось так ярко и проникновенно показать непокорного Поддубного, что зрители поверили всему, что происходит в кадре.
2. «Легенда №17»
Спортивный байопик 2012 года рассказывает о становлении хоккеиста Валерия Харламова (Данила Козловский), который смог вернуться на лед после серьезного ДТП и травмы ноги и стать легендой мирового хоккея. В реальности авария произошла спустя четыре года после описанных в фильме событий. Речь о Суперсерии СССР — Канада 1972 года, когда советская «красная машина» обыграла соперников в первом матче со счетом 7:3.
Хотя в серии игр победу одержала канадская команда, имя Валерия Харламова навсегда останется в истории мирового хоккея. К сожалению, карьера спортсмена завершилась неожиданно — он вместе с женой трагически погиб в аварии в 1981 году.
Работать над фильмом авторам помогал коллега Харламова Александр Гусев. Хоккеист попросил внести правки в сценарий, поскольку в нем было много сцен, в которых главный герой вел разгульный образ жизни, что не соответствовало действительности.
3. «Время первых»
В картине режиссера Дмитрия Киселева главным героем стал летчик-космонавт Алексей Леонов, которого сыграл Евгений Миронов. По сюжету главному герою предстоит совершить первый в мире выход в открытый космос. Дело не терпит отлагательств, поскольку американские космонавты готовятся к аналогичному эксперименту.
Главный конструктор Сергей Королев (Владимир Ильин) категорически против спешки, ведь отработаны не все внештатные ситуации. Но решение принято: Леонов вместе с Павлом Беляевым (Константин Хабенский) отправляется в космос, где чуть не остался навсегда из-за раздувшегося скафандра, который не давал попасть внутрь корабля.
Создателям фильма, премьера которого состоялась в апреле 2017 года, удалось добиться правдоподобности, поскольку по многим вопросам их консультировал сам Алексей Архипович. Картину хвалили критики, но в кинопрокате, увы, она провалилась. Многие посчитали, что это все из-за смены режиссера (должен был снимать Юрий Быков), поэтому картина получилась довольно бездушной. Возможно, посмотрев ее снова, можно будет сделать другие выводы.
4. «Калашников» (2020)
В феврале 2020 года состоялась премьера биографической драмы Константина Буслова о самом известном русском на всей планете. В «Калашникове» рассказывается история создателя автомата: по сюжету 28-летний танкист Михаил Калашников (Юра Борисов) в самом начале войны получает ранение, но в госпитале продолжает думать о том, как одолеть врага. У бойца нет должного образования, но и без него он понимает, что оружее, которым пользуется армия, нуждается в модернизации.
Авторы картины взяли за основу мемуары Калашникова и воспоминания людей, которые с ним общались. Борисов детально изучал биографию своего персонажа, чтобы прочувствовать его характер. Актеру даже посчастливилось увидеть прототипа вживую. За роль Юра получил «Золотого орла», одержав победу в номинации «Лучшая мужская роль».
5. «Один вдох» (2020)
В основу сюжета фильма «Один вдох» легла биография многократной чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Правда, в картине героиню, которую сыграла Виктория Исакова, зовут Марина Гордеева. Она переживает развод и летит к морю отвлечься от грустных мыслей. Там Марина знакомится с подводным миром и обнаруживает свои способности: оказывается, она без труда задерживает дыхание и легко переносит глубоководные погружения. Как результат, Гордеевой предлагают показать себя на чемпионате России по фридайвингу, дебют на котором стал ее первым шагом к мировой славе.
В реальной жизни чемпионке удалось поставить 41 мировой рекорд, однако в России Наталью Молчанову почти не знают. Создатели картины решили это исправить. На стадии сценария они консультировались у российских и французских специалистов по фридайвингу и сына Молчановой. К сожалению, жизнь Натальи оборвалась в 2015 году. Она пропала без вести в Испании во время очередного погружения. Тело спортсменки так и не нашли.
6. «Повелитель ветра» (2023)
В фильме режиссера Игоря Волошина рассказывается о гениальном путешественнике Федоре Конюхове, чья биография заслуживает целой серии приключенческих кинолент. В основу сюжета картины «Повелитель ветра» лег мировой рекорд Конюхова, установленный 23 июля 2016 года — воздухоплаватель в полном одиночестве завершил полет вокруг земли, уложившись в 11 дней.
К экспедиции Федора Филипповича готовила целая команда, но предугадать все опасности им не удалось. Конюхов едва не погиб из-за того, что попал в ураган, в котором практически исчерпал весь запас кислорода. Свой опыт рекордсмен описал в дневниках и книгах, которые вошли в основу сценария фильма. Посмотрев кино, Федор Конюхов указал на некоторые неточности, но выразил одобрение в адрес создателей проекта, особо отметив энергию и талант воплотившего его Федора Бондарчука.