В феврале 2020 года состоялась премьера биографической драмы Константина Буслова о самом известном русском на всей планете. В «Калашникове» рассказывается история создателя автомата: по сюжету 28-летний танкист Михаил Калашников (Юра Борисов) в самом начале войны получает ранение, но в госпитале продолжает думать о том, как одолеть врага. У бойца нет должного образования, но и без него он понимает, что оружее, которым пользуется армия, нуждается в модернизации.