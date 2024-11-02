Друзья детства Саши Белого промышляют рэкетом, так как у честного, но дешевого и нестабильного труда из-за переходного периода в стране появляется криминальная альтернатива. Четверо друзей создают «бригаду» и проходят путь от ОПГ — организованной преступной группировки, до легализации бизнеса, а Белый и вовсе уходит потом в политику. Но, как и в реальной жизни, за красивую, но нечестную жизнь ему приходится расплачиваться личным счастьем и жизнями друзей.