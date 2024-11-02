Предлагаем поближе познакомиться с ключевым персонажем сериала «Бригада» и узнать не только факты из биографии Саши Белого, но и то, кто был его прототипом. Составить полноценное мнение о лидере группировки и понять, почему образ бандита-романтика настолько притягателен, вы сможете, познакомившись с Сергеем Безруковым, который сыграл Белого в кино.
Кто такой Саша Белый
В сериале «Бригада» речь идет о реалиях 1990-х, поэтому Александр Белов — это, скорее, собирательный персонаж. Демобилизовавшись, Саша по кличке Белый, которая, очевидно, появилась благодаря фамилии героя, попадает в совсем другую страну — не ту, которая была, когда он уходил в армию.
Друзья детства Саши Белого промышляют рэкетом, так как у честного, но дешевого и нестабильного труда из-за переходного периода в стране появляется криминальная альтернатива. Четверо друзей создают «бригаду» и проходят путь от ОПГ — организованной преступной группировки, до легализации бизнеса, а Белый и вовсе уходит потом в политику. Но, как и в реальной жизни, за красивую, но нечестную жизнь ему приходится расплачиваться личным счастьем и жизнями друзей.
Биография Саши Белого
Начало истории этого персонажа перекликается со многими реальными судьбами, поэтому многие узнают в ней либо себя, либо кого-то из своих друзей и знакомых. Возможно, именно это делает Белого таким популярным.
- Полное имя: Александр Белов
- Место рождения: Москва
- Регалии: член ОПГ, криминальный авторитет, предприниматель, депутат Государственной Думы
- Семья: женат на скрипачке Ольге Беловой, есть сын Иван Белов
- Машина: Mercedes-Benz S600, Lamborghini LM002
Также известно, что Саша Белый проходил срочную службу в армии на границе с Афганистаном и мечтал поступить в Московский горный институт, чтобы изучать вулканы. Узнав о предательстве девушки, главный герой сериала «Бригада» попадает в компанию друзей-рэкетиров и начинает криминальный путь. Банда Белого занимается поставками металла и запрещенных веществ, а во время Чеченской войны начинает торговать оружием.
В 1993 году, когда Саша становится отцом сына Ивана, он задумывается о легализации бизнеса. В 1999 году его род деятельности меняется: он принимает участие в избирательной кампании, участвует также в благотворительных акциях и строительстве церкви, потом побеждает в выборах и становится депутатом.
Членов бригады убивают одного за другим, и Белый из мести расправляется с оппонентами. Когда его жена вместе с сыном иммигрирует в США, Александр остается в Москве. Позже он присоединяется к семье, но вновь становится жертвой покушения.
Внешность и характер Саши Белого
В том, как выглядит и какими качествами наделен персонаж — главный секрет его привлекательности для зрителя. Впервые мы видим его сержантом погранвойск — крепким, мужественным, с характером. Этот человек имеет убеждения и готов их защищать.
Дальнейшие обстоятельства делают Белого жестоким, хладнокровным и страшным убийцей, преступником, но основные свои черты он сохраняет. Саша верен друзьям, умеет любить, несгибаем, бесстрашен. Конечно, образ такого мужчины, невзирая на его поступки, многих подкупает.
Немаловажна и сама внешность: бандит умен, и это читается по его лицу; он по-мужски красив, хорошо сложен, а по мере взросления приобретает еще и бандитский шик — удлиненные волосы, пальто, классический стиль в одежде.
Сколько лет Александру Белову по сериалу
Детство героя в сериале нам не показывают, но известно, что он родился 28 ноября 1969 года. Поэтому к моменту женитьбы на Ольге в 1991 году и бурной криминальной деятельности Белову было 22 года. Депутатом персонаж становится в 30 лет.
Семья
Из сюжета сериала «Бригада» мы узнаем, что Саша рос с мамой Татьяной Николаевной, а его отец умер. Отношения с матерью раскрывают героя как чуткого сына, который старается уберечь ее от жестокой правды, но в конце концов именно его образ жизни приводит к смерти дорогого человека.
Романтическая линия — любовь с музыкальной, нежной и хрупкой Ольгой, добавляет Белому человечности и делает женскую часть зрителей его поклонницами. Но и здесь постоянные страхи, риск и неустроенность приводит к полному краху некогда яркой любви.
Друзья Саши Белого
Настоящей семьей Белого, по-сути, является его бригада. Члены банды настолько дорожат друг другом, что готовы жизнь отдать. Наверное, поэтому с момента выхода сериала в 2002 году тысячи мальчишек примерили на себя образы каждого из четверки.
Космос Холмогоров — «Кос»
Космос — реальное имя, которое своему сыну дал член-корреспондент Академии наук СССР. Образованный, умный, предприимчивый Кос неохотно уступает лидерство Белому в их банде, он же становится причиной изначальных проблем главного героя с законом.
Космос был мозгом бригады, придумывал новые криминальные схемы, находил нужных людей, но со временем стал жестоким, а свое преимущество доказывал, угрожая пистолетом. Когда ко всему прочему добавилась зависимость от запрещенных веществ, Кос стал еще и неуправляемым. Персонаж в итоге погибает в результате бандитских разборок.
Виктор Пчелкин — «Пчела»
Этот друг Белого больше всего любил деньги и готов был ради них пойти на что угодно. Со временем алчность настолько поработила Пчелу, что бригада перестала ему доверять. Тем не менее Виктор всегда оставался верен принципам и клятве, данной друзьям.
Деньги не были единственной слабостью Пчелы, с той же силой его тянуло к алкоголю и женщинам. Поэтому на фоне зависимостей его положительные качества выделялись особенно отчетливо. Виктор, как и Космос, погибает в ходе бандитских разборок.
Валерий Филатов — «Фил»
Как и Белый, Фил изначально не планировал становиться преступником, занимался боксом, грезил о спортивной карьере. Но риск серьезного заболевания заставил его забыть об этом. Фил начал участвовать в боях без правил, а потом вслед за Белым присоединился к ОПГ.
Валерий — наиболее человечный из персонажей, параллельно с бандитскими делами работал каскадером в кино, женился, помогал Ольге Белой. Именно он в бригаде выступил в роли мудрого сдерживающего начала, но предсказуемо погиб в результате бандитских разборок.
Подробная история Саши Белого в сериале «Бригада»
По отзывам представителей правоохранительных органов, сюжет сериала достаточно достоверно описал беспредел, который творился в 1990-е.
Детство
Подробных сведений об этом в сценарии нет, но по косвенным признакам мы можем предположить, что растить сына матери Саши Белого было непросто. Она его очень любила и сумела вложить в него много положительных качеств, а вот воспользовался ими Белый не так, как могла мечтать мать.
Нехватка отца если и ощущается, то меньше, чем могла бы. Герой не стал маменькиным сынком, и хоть внешне отношения у них не слишком теплые, мы видим, что и мать, и сын очень дорожат друг другом.
Вступление в криминальный мир
Конечно, такое решение можно списать на неблагоприятные обстоятельства и на общую обстановку в стране: друзья-рэкетиры, неудачная драка, в результате которой на Белого «вешают» убийство, не им совершенное, противостояние с милицией, тяга к большим деньгам. Но Белый — достаточно умный человек и свой выбор делает осознанно. Миллионы его сверстников в похожих обстоятельствах сумели остаться на стороне закона.
Формирование банды «Бригада»
Врожденные лидерские качества быстро укрепили Белого в роли организатора и авторитета. Скрываясь от преследования милиции и других криминальных группировок, бригада начинает входить во вкус, аппетиты растут, появляются все новые виды незаконной деятельности, одновременно группировка обрастает связями среди «нужных» людей.
Отношения Саши Белого с женой Ольгой
Знакомятся молодые люди случайно, пока Белый скрывается на даче Космоса. Отношения развиваются довольно стремительно, хотя персонажи буквально из разных миров, очень далеких друг от друга. Девушка из именитой семьи, увлечена музыкой, играет на скрипке знает себе цену, но напор и харизма Белого делают свое дело.
Жизнь с криминальным авторитетом становится для Ольги адом — семью постоянно сотрясают скандалы, покушения, стрельба, обещания, которые Белый не может сдержать. В итоге Ольга с сыном уезжает из страны, Белый тоже едет к ним в США, переживает очередное покушение и пропадает из поля зрения.
Взаимоотношения с друзьями и врагами
Насколько верен, честен и предан Белов по отношению к друзьям, настолько же непримирим и жесток с врагами. Он готов убивать, преследовать и мстить всем, кто причинил зло его близким.
Легализация бизнеса
Белый — умный человек, по мере взросления, а также осознавая, что опасность нарастает и затрагивает близких людей, он неоднократно предпринимает попытки легализовать свою деятельность, но криминальный мир уже не отпускает его, втягивая во все новые преступления.
Политическая карьера
Баллотироваться в депутаты Госдумы Белый решает, чтобы противостоять заклятому врагу Каверину — оперу, который вел грязную игру. Развернув активную предвыборную кампанию, Александр побеждает, но у него не получается сосредоточиться на политике, потому что засланный Кавериным человек убивает сначала Коса и Пчелу, а позже Фила и его жену. Вместо депутатских заседаний, Белый отправляется мстить и уничтожает своего антагониста.
Почему зрители любят Сашу Белого
О моральной ценности сериала спорят несколько поколений кинокритиков и обычных зрителей. Многие упрекают создателей в романтизации криминала, делают их ответственными за судьбы огромного количества пацанов, пошедших по стопам своих кумиров. Почему же так зацепил Саша Белый?
- Огромную роль в этом сыграло обаяние и талант Сергея Безрукова. Именно эта роль сделала его мегапопулярным. И хоть актер неоднократно говорил, что не испытывает неловкости за эту роль, в продолжении сниматься отказался категорически.
- Многие в истории бригады видели отражение своей молодости и испытывали ностальгию по духу мятежной свободы, с которой обычно ассоциируют 1990-е.
- Белый — сильный, мужественный, способных защитить всех, кого любит. Справедливый, даже если в это слово вкладывается криминальное «по понятиям».
- Высокая криминализация общества также объясняет возникшее уважение к бандитам и их правилам жизни.
Отрицательные черты персонажа
Конечно, ни один здравомыслящий человек не скажет, что Белый — положительный герой. У него масса негативных качеств.
- Жесток, хладнокровен, мстителен.
- Имея все, чтобы жить честно, осознанно выбирает криминал.
- Торгуя запрещенными веществами, оружием, Белый прекрасно понимает, какой урон стране наносит его деятельность.
- При всей любви к родным и друзьям становится причиной смерти матери и каждого члена бригады, разрушает жизнь жены и сына, а также судьбы родных и близких своих жертв. В сериале это не всегда показано, но нетрудно догадаться, скольким людям причинено зло деятельностью группировки.
Кто был прототипом Саши Белого в «Бригаде»
Создатели фильма этого не признали, но до сих пор существует мнение, что прототипом стал лидер Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. В судьбах реального преступника и экранного персонажа есть определенное сходство, включая инсценировку собственной гибели и похорон. Но съемочная группа уверяет, что ориентировалась на классические зарубежные сериалы о мафии и криминальных авторитетах.
Влияние образа Саши Белого на культуру и общество
Сериал «Бригаде» завоевал огромную популярность на всем русскоязычном пространстве и неоднократно транслировался по телевидению. Его часто упоминают как яркий пример бандитского беспредела в стране и попытку романтизировать криминал. Даже саундтрек к фильму на многие годы стал рингтоном для мобильных телефонов.
Белому посвятили несколько современных песен, под его фамилией вышла серия книг по мотивам многосерийной драмы. Снова бригада собирается в клипе Олега Газманова «Мои ясные дни». По сюжету певец мешает бандитам своим пением, и те врываются к нему, а когда узнают артиста, то поют вместе с ним.
В роли Белого Безруков появился в коротком эпизоде фильма «Бой с тенью», где берет у боксера автограф для поклонника Вани, намекая тем самым на сына.
Также узнаваемый персонаж появляется в клипе на совместный трек Тимати, Егора Крида и Джигана. Образ Саши Белого и других участников бригады неоднократно становился основой номеров КВНщиков, юмористов и других представителей шоу-бизнеса.
Какой актер сыграл Сашу Белого
Настоящее имя актера: Сергей Безруков
Возраст: на момент съемок сериала 29 лет
Рост: 173 см
Место рождения: Москва
Семейное положение: женат, отец пятерых детей
Род деятельности: сыграл огромное количество разноплановых ролей — от драматических до комедийных; руководит Московским Губернским театром; награжден множеством кинопремий и государственных наград.
Сериал давно разобрали на цитаты, а фрагменты из фильма стали мемами, но мы предлагаем вспомнить пять самых известных высказываний.
- Пуля-дура, и я — дурак.
- Бывают расклады, когда ты играешь, бывает наоборот – когда играют тебя.
- Короче я таков, какой я есть! И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше для нас обоих! Все базар окончен!
- Пацаны, только поймите меня правильно, могут стрелять по мне, а зацепят вас.
- Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
Интересные факты о Саше Белом
Культовый сериал связан со множеством реальных и вымышленных фактов, причем часть из них создатели опровергают. Другие же помогают приоткрыть некоторые тайны закулисья.
- Существует мнение, что производство гангстерской саги финансировали несколько крупных криминальных авторитетов и даже территориальных группировок.
- Сергею Безрукову выражали благодарность за роль не только знаменитые кинорежиссеры и деятели культуры, но и реальные криминальные авторитеты, хотя при этом и подчеркивали, что в реальности такого братства не встречали.
- Для того, чтобы дружба на экране выглядела правдоподобнее, перед съемками актеров отправили на курорт и те очень сблизились.
- Безруков приносил на съемочную площадку одежду из личного гардероба и даже купил перстень с бриллиантом, но в кадр украшение не попало.
- Белый постоянно курит, в то время как актер не имел такой привычки. В итоге Безруков так намучился, что все дальнейшие роли выбирал с условием, что персонаж будет некурящим.