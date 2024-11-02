Алсу рассказала, почему мало снималась в кино и о какой роли мечтает

Алсу напомнила, что у нее есть профессиональное актерское образование, но она его практически не использовала.
«У меня есть небольшой опыт съемок в кино, но в связи с семейной ситуацией я отошла от этого. Но у меня есть желание сняться в каком-то фильме. С удовольствием», — рассказала исполнительница.
Она добавила, что хотела бы сняться в комедии и экшене. А вот назвать любимого режиссера Алсу затруднилась. Певица считает, что сейчас много хороших постановщиков в России.
Премьеру сериала «Дайте шоу» ранее посетил Александр Петров. На светском вечере он появился в сопровождении молодой супруги, а также своей мамы и свекрови.