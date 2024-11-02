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Алсу рассказала, почему мало снималась в кино и о какой роли мечтает

Певица призналась Кино Mail, что всегда хотела сниматься в кино, но по семейным причинам не развивала свою карьеру
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Певица Алсу появилась на премьере сериала «Дайте шоу», в котором снялась в эпизодической роли. Корреспондент Кино Mail пообщаласьc артисткой, поинтересовавшись, в каком фильме или сериале она хотела бы сняться, но уже в главной роли.

Алсу напомнила, что у нее есть профессиональное актерское образование, но она его практически не использовала.

«У меня есть небольшой опыт съемок в кино, но в связи с семейной ситуацией я отошла от этого. Но у меня есть желание сняться в каком-то фильме. С удовольствием», — рассказала исполнительница.

Она добавила, что хотела бы сняться в комедии и экшене. А вот назвать любимого режиссера Алсу затруднилась. Певица считает, что сейчас много хороших постановщиков в России.

Премьеру сериала «Дайте шоу» ранее посетил Александр Петров. На светском вечере он появился в сопровождении молодой супруги, а также своей мамы и свекрови.