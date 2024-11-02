Минкульт спрогнозировал миллиардные киносборы в новогодние праздники

Уточняется, что в новогодние праздники 2024 года сборы составили 5,8 миллиарда рублей. 95,4 процента получены от продажи билетов на российские фильмы. Тогда на экраны вышли «Холоп 2», «Три богатыря и Пуп Земли», «Бременские музыканты» и другие кинокартины.