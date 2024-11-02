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Минкульт спрогнозировал миллиардные киносборы в новогодние праздники

Большая часть сборов поступит от проката российских картин
Кадр из фильма «Елки 11»
Кадр из фильма «Елки 11»

Министр культуры Ольга Любимова в беседе с РИА Новости заявила, что кинотеатры могут заработать в новогодние праздники 2025 года примерно пять миллиардов рублей.

Глава Минкульта отметила, что в преддверии новогодних выходных выйдут фильмы «Финист. Первый богатырь», «Иван Царевич и Серый Волк 6», «Волшебник Изумрудного города» и «Елки 11».

Уточняется, что в новогодние праздники 2024 года сборы составили 5,8 миллиарда рублей. 95,4 процента получены от продажи билетов на российские фильмы. Тогда на экраны вышли «Холоп 2», «Три богатыря и Пуп Земли», «Бременские музыканты» и другие кинокартины.

Ранее российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров объяснил рекордные кассовые сборы фильма «Холоп 2» в кинотеатрах. По мнению кинематографиста, высокий спрос зрителей на картину связан с тем, что у нее отсутствуют достойные конкуренты.