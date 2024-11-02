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«Мой любимый режиссер»: Снигирь показала нежное фото с Цыгановым

Актриса поцеловала супруга в щеку на съемочной площадке
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала редкое совместное фото со своим мужем, актером и режиссером Евгением Цыгановым. Снимок был сделан на съемочной площадке, в руках Цыганов держал камеру.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений ЦыгановИсточник: Соцсети

41-летняя актриса, одетая в серое пальто с меховой отделкой и светлый берет, нежно поцеловала мужа в щеку. 

«Мой любимый режиссер», — лаконично подписала снимок Снигирь. 

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали мужем и женой в 2019 году, а за три года до этого у них родился сын Федор. У актера от первого брака с актрисой Ириной Леоновой также есть семеро детей.

Старшая наследница звезд — Полина Цыганова — пошла по стопам родителей. Актриса снялась в главных ролях в таких фильмах, как «110» и «Чистый лист». Последний был отмечен на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где получил главный приз.

Ранее Юлия Снигирь рассказала об участии в постельных сценах со своим мужем.