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Эдди Мерфи сыграет главную роль в байопике о лидере группы Parliament

83-летнего музыканта считают одним из основоположников фанк-музыки
Эдди Мерфи
Эдди МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер и музыкант Эдди Мерфи получил главную роль в байопике о Джордже Клинтоне, известном в качестве лидера фанк-группы Parliament-Funkadelic. Режиссером картины станет Билл Кондон, а производством занимается Amazon MGM Studios.

Сценарий к картине напишет Вирджил Уильямс, сообщает Variety. Основой для него послужат мемуары Клинтона, вышедшие в 2014 году. Сам Мерфи выступит продюсером совместно с Джоном Дэвисом и Грегом Йоленом.

83-летнего Клинтона часто считают одним из основоположников фанк-музыки. В 1968 году он собрал группу Parliament, спустя пару лет — Funkadelic. Несмотря на то, что состав коллективов совпадал, они выпускали совершенно разную музыку.

В 1997-м все участники проекта были введены в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее в этом году Мерфи заявлял, что был близок к релизу нового альбома.