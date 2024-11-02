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86-летний Ридли Скотт снимет нового «Чужого»

Режиссер приступил к работе над фильмом
Ридли Скотт
Ридли СкоттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский режиссер Ридли Скотт взялся за работу над новым фильмом серии «Чужой» после успеха фильма «Ромул» Федериков Альвареса, развивающего ту же вселенную. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Ромул» был спродюсирован компанией Скотта Scott Free.

Также 86-летний Скотт выразил сожаление, что не оставил за собой права на «Чужого» и «Бегущего по лезвию».

«Кто-то был беспечен», — объяснил он, имея в виду, что после выхода «Прометея» и «Завета» менеджеры не занялись вовремя вопросом авторских прав возрожденной франшизы.

Первый фильм серии «Чужой» об инопланетных монстрах, уничтожающих экипаж космического корабля, вышел в 1979 году. По сюжету, буксир «Ностромо» транспортирует к Земле груз. Команда, погруженная в анабиоз, внезапно пробуждается под действием автоматической системы. Выясняется, что с неизвестной планеты исходит сигнал SOS, и астронавты по правилам должны исследовать источник сигнала. На пустом корабле они находят яйцеподобные объекты с зародышами внутри, после чего жизнь астронавтов оказывается под угрозой.

Накануне Ридли Скотт начал работу над третьей частью «Гладиатора».