86-летний Ридли Скотт снимет нового «Чужого»

Первый фильм серии «Чужой» об инопланетных монстрах, уничтожающих экипаж космического корабля, вышел в 1979 году. По сюжету, буксир «Ностромо» транспортирует к Земле груз. Команда, погруженная в анабиоз, внезапно пробуждается под действием автоматической системы. Выясняется, что с неизвестной планеты исходит сигнал SOS, и астронавты по правилам должны исследовать источник сигнала. На пустом корабле они находят яйцеподобные объекты с зародышами внутри, после чего жизнь астронавтов оказывается под угрозой.