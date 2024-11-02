У Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение ПДД

По информации издания, чаще всего артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes-Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки и стоянку в неположенном месте. Отмечается, что Петров уже оплатил все счета.