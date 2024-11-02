Мишустин поздравил народную артистку РФ Раису Максимову с юбилеем

Москва, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Раису Максимову с 95-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
«Вы посвятили свою жизнь драматическому искусству, знаменитой мхатовской сцене, подарили зрителям героинь разных эпох, характеров, темпераментов, — говорится в сообщении. — Многие годы любая постановка или фильм с вашим участием дарит людям встречу с настоящим талантом, оставляет яркий след в их сердцах».
Раиса Максимова — актриса МХАТ СССР им. М. Горького (1956−1987), МХТ им. А. П. Чехова (1987 — настоящее время). В кино дебютной для нее стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1959, режиссер Иван Пырьев). Также она исполняла роли в фильмах «Моя судьба» (1973, Леонид Пчелкин), «Вдовы» (1976, Сергей Микаэлян), «Послушай, не идет ли дождь…» (1999, Аркадий Кордон), сериале «Закон и порядок» (2007, Дмитрий Брусникин).