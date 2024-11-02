Мишустин поздравил народную артистку РФ Раису Максимову с юбилеем

Раиса Максимова — актриса МХАТ СССР им. М. Горького (1956−1987), МХТ им. А. П. Чехова (1987 — настоящее время). В кино дебютной для нее стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1959, режиссер Иван Пырьев). Также она исполняла роли в фильмах «Моя судьба» (1973, Леонид Пчелкин), «Вдовы» (1976, Сергей Микаэлян), «Послушай, не идет ли дождь…» (1999, Аркадий Кордон), сериале «Закон и порядок» (2007, Дмитрий Брусникин).