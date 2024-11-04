«Веном: Последний танец»
Действие третьего «Венома» начинается сразу вслед за событиями второй части — Эдди Брок со своим дружком-симбиотом напиваются в мексиканском баре, скрываясь после битвы с Карнажем. Брока разыскивают как главного подозреваемого в убийстве детектива Патрика Маллигана. Вдобавок за парочкой охотятся военные, жаждущие провести над ними эксперименты, а также инопланетные ксенофаги, посланные Наллом — создателем симбиотов, которому необходимо заполучить загадочный Кодекс, находящийся внутри Венома.
«Веном: Последний танец» ожидаемо критикуют за вторичность и нагромождение бессмысленности вкупе с хаотичностью происходящего — в целом, все те же претензии, ставшие общим местом для студийных кинокомиксов последних лет. Историю продолжает удерживать на плаву забавный броманс симбиота и его хозяина, харизма Тома Харди, обилие юмора разной степени удачности и веселый экшен под ностальгический саундтрек.
«Дикий робот»
В результате кораблекрушения робот с искусственным интеллектом Роззум-7134, или просто Роз, оказывается на необитаемом острове. Роз запрограммирована приносить людям счастье, однако здесь ее компанию составляют лишь дикие звери. А вскоре Роз встречает маленького осиротевшего гусенка и привязывается к нему, как к собственному детенышу.
Экранизацию романа Питера Брауна «Дикий робот» называют одним из главных претендентов на «Оскар» — тем более что ее создатель, режиссер и сценарист Крис Сандерс, работавший над «Как приручить дракона» и «Семейкой Крудс», был номинирован на премию уже трижды. Его новый мультфильм — теплая и душевная история об обретении семьи, чуде материнства и близости, неожиданно возникающей между совершенно разными созданиями. Своего рода «Бэмби» нового поколения — с ярким, выразительным визуалом и отчетливо уловимым духом классики Disney и Ghibli.
«Улыбка 2»
Сиквел демонического хоррора, ставшего внезапной сенсацией два года назад, продолжает историю проклятия зловещей гримасы, передающегося от человека к человеку через жестокую смерть. Героиня «Улыбки 2» — поп-звезда Скай Райли, которую злой рок начинает преследовать накануне мирового тура. Усиливающийся страх и травмы прошлого сопровождают певицу вместе с токсичностью и прессингом окружения, типичными для жизни селебрити. Скай должна взять контроль над своей жизнью, пока она у нее еще есть.
«Улыбка 2» — тот редкий случай, когда вторая часть оказывается не просто не хуже первой, но даже в чем-то ее превосходит. Создатели избавились от лишних сюжетных усложнений, сделали еще больше джампскейров и изобретательных кошмаров, а главную героиню наделили объемной и неоднозначной личностью. Для Наоми Скотт, пока что запомнившейся лишь ролью Жасмин в «Аладдине» Гая Ричи, «Улыбка 2» оказалась настоящим бенефисом — действие неотрывно следует за Скай, меняя лишь крупность плана, и актриса уверенно выдерживает такое пристальное внимание.
«Затерянное место»
Братья Сэм и Нолан живут со своей матерью и собакой в лесной хижине, в полной изоляции от мира, голоде и страхе того зла, что таится вокруг. В семье действует строгое правило — выходить наружу, чтобы поохотиться и добыть припасы, можно лишь оставаясь привязанными к дому прочными веревками. Но с возрастом у братьев появляется все больше вопросов и сомнений в том, что угроза извне действительно так опасна. И однажды они осмеливаются выйти из дома непривязанными.
«Затерянное место» — хитросплетенный мистико-психологический триллер от признанного хоррормейкера Александра Ажа, медленно разворачивающийся в напряженную семейную драму о том, на что готова пойти мать ради защиты своих сыновей. Холли Берри создает убедительный образ гиперопекающей родительницы на грани помешательства, но еще больше трогают актерские работы мальчишек, Энтони Б. Дженкинса и Перси Даггса IV — запоминайте эти имена.
«Платформа 2»
Еще один сиквел хитового триллера, «Платформа 2» знакомит с новыми героями ужасающего мира, в котором люди выживают в изощренной многоуровневой тюрьме. Перемпуан — художница, добровольно попадающая в Дыру, чтобы искупить свои грехи. Вместе с ней на 24-м уровне оказывается мужчина с подходящей для антиутопии фамилией Замятин. По новым неофициальным правилам, есть теперь можно только свои блюда, чтобы пища доставалась и тем, кто содержится в самом низу. Нарушителей ждет жестокая кара.
Первая «Платформа» впечатляла оригинальным концептом и острой сатирой, исследовавшей социальную несправедливость, людские пороки и глубину той тьмы, на которую человек способен опуститься ради выживания. Вторая часть не добавляет существенно ничего нового — это снова весьма неприятное и жестокое зрелище, сталкивающее зрителя с худшими человеческими проявлениями и погружающее в самую гущу безысходности, но на этот раз без внятных сюжетных линий и сильных переживаний за героев.