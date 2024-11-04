Братья Сэм и Нолан живут со своей матерью и собакой в лесной хижине, в полной изоляции от мира, голоде и страхе того зла, что таится вокруг. В семье действует строгое правило — выходить наружу, чтобы поохотиться и добыть припасы, можно лишь оставаясь привязанными к дому прочными веревками. Но с возрастом у братьев появляется все больше вопросов и сомнений в том, что угроза извне действительно так опасна. И однажды они осмеливаются выйти из дома непривязанными.