Умерла сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» актриса

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в телесериалах, среди которых — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.