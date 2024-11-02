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Умерла сыгравшая бабушку Ералаша в «Слове пацана» актриса

Прощание с актрисой Лидией Ильиной пройдет 5 ноября
Лидия Ильина
Лидия ИльинаИсточник: Газета.Ru

Умерла актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку персонажа Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

77-летней актрисы не стало 1 ноября. Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Прощание с актрисой, по словам ее дочери Екатерины, пройдет 5 ноября.

«Похороны будут 5 ноября. Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, ул. Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите», — цитируют женщину «Аргументы и факты».

Актрису похоронят на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в телесериалах, среди которых — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.