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Климова в красном платье с разрезом до бедра снялась с Пореченковым

Актеры в кадре обнимались и танцевали
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Екатерина Климова и Михаил Пореченков приняли участие в совместной съемке.

Михаил Пореченков и Екатерина Климова, фото: соцсети
Михаил Пореченков и Екатерина Климова, фото: соцсети

46-летняя актриса примерила красное облегающее платье с разрезом до бедра и открытыми плечами. Звезда сериала «По законам военного времени» сделала яркий макияж с акцентом на глазах и укладку с локонами.

Пореченков выбрал классический черный костюм и светлую рубашку. Актеры в кадре обнимались и танцевали.

«Она — воплощение нежности и уюта. Он — надежности и силы», — так характеризуют актеров в рекламном ролике.

Михаил Пореченков и Екатерина Климова уже снимались в совместных проектах. Среди них — сериал «Сердце ангела».

Ранее Екатерина Климова рассказала, почему согласилась сняться в сериале «Просто Михалыч» с Гошей Куценко. Актриса призналась, что в первом сезоне ей предложили эпизодическую роль. На съемки ее уговорил Куценко, с которым Климова задействована в спектакле «Любовные письма».