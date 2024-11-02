Климова в красном платье с разрезом до бедра снялась с Пореченковым

Екатерина Климова и Михаил Пореченков приняли участие в совместной съемке.
46-летняя актриса примерила красное облегающее платье с разрезом до бедра и открытыми плечами. Звезда сериала «По законам военного времени» сделала яркий макияж с акцентом на глазах и укладку с локонами.
Пореченков выбрал классический черный костюм и светлую рубашку. Актеры в кадре обнимались и танцевали.
«Она — воплощение нежности и уюта. Он — надежности и силы», — так характеризуют актеров в рекламном ролике.
Михаил Пореченков и Екатерина Климова уже снимались в совместных проектах. Среди них — сериал «Сердце ангела».
Ранее Екатерина Климова рассказала, почему согласилась сняться в сериале «Просто Михалыч» с Гошей Куценко. Актриса призналась, что в первом сезоне ей предложили эпизодическую роль. На съемки ее уговорил Куценко, с которым Климова задействована в спектакле «Любовные письма».