Климова в красном платье с разрезом до бедра снялась с Пореченковым

Ранее Екатерина Климова рассказала, почему согласилась сняться в сериале «Просто Михалыч» с Гошей Куценко. Актриса призналась, что в первом сезоне ей предложили эпизодическую роль. На съемки ее уговорил Куценко, с которым Климова задействована в спектакле «Любовные письма».