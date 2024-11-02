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«Нужно вырезать часть души»: Хабенский высказался о потере первой жены

Актер признался, что не справился с потерей супруги Анастасии
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Константин Хабенский на шоу Романа Костомарова на RuTube признался, что все еще не справился с потерей первой супруги Анастасии.

«Не думаю, что я с этим справился. Время шлифует эмоции, но я не справился, нет, все равно я с этим живу», — говорит артист.

Первой жены Хабенского Анастасии Федосеевой не стало в 2008 году после борьбы с раком. Общему сыну супругов, Ивану, тогда был один год. После потери жены Хабенский продолжил деятельность благотворительного фонда по борьбе с раком, созданного с женой.

По словам 52-летнего артиста, потерю он частично компенсирует, забываясь в работе.

«Нормальный человек с этим не справится на 100%. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний», — сказал он.

Ранее Хабенский открыл памятник Ирине Мирошниченко в Москве.