Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев выходит замуж за олимпийского чемпиона

Спортсмен сделал предложение руки и сердца Добрев в ресторане «Золотой лебедь» в Нью-Йорке. Чтобы устроить любимой сюрприз, Уайт прятал обручальное кольцо сначала в сейфе, затем в ящике для носков и, наконец, в сарае для инструментов.