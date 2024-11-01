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Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев выходит замуж за олимпийского чемпиона

Девушка поделилась радостной новостью в социальных сетях
Нина Добрев
Нина ДобревИсточник: Legion-Media.ru

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев выходит замуж, сообщает Vogue.

Избранником звезды сериала «Дневники вампира» стал американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт.

Спортсмен сделал предложение руки и сердца Добрев в ресторане «Золотой лебедь» в Нью-Йорке. Чтобы устроить любимой сюрприз, Уайт прятал обручальное кольцо сначала в сейфе, затем в ящике для носков и, наконец, в сарае для инструментов.

Несколько дней Уайт и Добрев скрывали помолвку, однако затем актрисе надоело хранить молчание.

«Покойся с миром, бойфренд. Привет, жених», — написала Нина в социальных сетях.

Дата свадьбы Нины Добрев и Шона Уайта пока неизвестна.