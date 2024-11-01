Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев выходит замуж за олимпийского чемпиона

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев выходит замуж, сообщает Vogue.
Избранником звезды сериала «Дневники вампира» стал американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт.
Спортсмен сделал предложение руки и сердца Добрев в ресторане «Золотой лебедь» в Нью-Йорке. Чтобы устроить любимой сюрприз, Уайт прятал обручальное кольцо сначала в сейфе, затем в ящике для носков и, наконец, в сарае для инструментов.
Несколько дней Уайт и Добрев скрывали помолвку, однако затем актрисе надоело хранить молчание.
«Покойся с миром, бойфренд. Привет, жених», — написала Нина в социальных сетях.
Дата свадьбы Нины Добрев и Шона Уайта пока неизвестна.