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В России призвали поднять стоимость билетов в кинотеатры

С этой инициативой выступил член АВК Роман Исаев
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

В российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей. Так киноиндустрия сможет «встать с колен» и начать получать нормальную прибыль, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Если мы выйдем на цену билета за 400 рублей, чего индустрия давно заслуживает, то ситуация улучшится. Поход в кино – это культурное мероприятие, оно не должно стоить 100, 200 рублей», — убежден специалист.

До этого сообщалось, что в первую неделю августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля. Этот показатель стал самым высоким за всю историю официальной статистики. Эксперты предрекают рост стоимости билетов как минимум до 1 тыс. рублей., подчеркивая, что в зрелищных индустриях цена растет постоянно.

Он напомнил, что в театры люди ходят, покупая билеты за несколько тысяч рублей, и, хотя кино считают искусством на ранг ниже, стоимость билетов можно довести до 400 рублей с сегодняшних 300-350 рублей.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры теряют деньги, несмотря на большую долю иностранных фильмов.