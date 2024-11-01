Николь Кидман трогательно высказалась об умершей матери

В начале сентября мать Николь Кидман ушла из жизни. В одном из недавних интервью актриса призналась, что родительница была для нее главным ориентиром в жизни.
«Моя мама, очевидно, была главным ориентиром в моей жизни и, вероятно, моим компасом во всем, что я делала», — рассказала звезда журналу People.
Она пояснила, что мама сделала все для того, чтобы помочь ей и ее сестре реализоваться в жизни. По словам звезды «Аквамена», Джанелль Кидман всегда ее вдохновляла и помогала ей в развитии карьеры.
«Но она также проложила свой собственный путь и хотела, чтобы у нас была такая же возможность. Мама не обязательно добилась той карьеры, о которой мечтала, но она была полна решимости сделать так, чтобы у ее дочерей были равные возможности», — отметила Кидман.
Сестра актрисы — Антония Кидман — стала известной в Австралии журналисткой и телеведущей.
Напомним, Джанелль Кидман ушла из жизни 8 сентября в возрасте 84 лет. В тот момент ее дочь находилась на Венецианском кинофестивале, где удостоилась приза за лучшую женскую роль в фильме «Малышка».
Актриса срочно вернулась домой в Австралию, узнав о трагедии, и пропустила церемонию вручения наград.
«Сегодня я приехала в Венецию, а сразу после узнала, что моя прекрасная, смелая мать Джанелль Энн Кидман умерла. Я в шоке, мне нужно ехать к родным, но эта награда для нее. Она сформировала меня, она направляла меня, и она создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства душераздирающе, и мое сердце разбито», — оставила послание Николь Кидман.