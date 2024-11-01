Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман трогательно высказалась об умершей матери

Актриса призналась, что мама была ее главным ориентиром в жизни
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

В начале сентября мать Николь Кидман ушла из жизни. В одном из недавних интервью актриса призналась, что родительница была для нее главным ориентиром в жизни.

«Моя мама, очевидно, была главным ориентиром в моей жизни и, вероятно, моим компасом во всем, что я делала», — рассказала звезда журналу People.

Она пояснила, что мама сделала все для того, чтобы помочь ей и ее сестре реализоваться в жизни. По словам звезды «Аквамена», Джанелль Кидман всегда ее вдохновляла и помогала ей в развитии карьеры.

«Но она также проложила свой собственный путь и хотела, чтобы у нас была такая же возможность. Мама не обязательно добилась той карьеры, о которой мечтала, но она была полна решимости сделать так, чтобы у ее дочерей были равные возможности», — отметила Кидман.

Сестра актрисы — Антония Кидман — стала известной в Австралии журналисткой и телеведущей.

Напомним, Джанелль Кидман ушла из жизни 8 сентября в возрасте 84 лет. В тот момент ее дочь находилась на Венецианском кинофестивале, где удостоилась приза за лучшую женскую роль в фильме «Малышка».

Актриса срочно вернулась домой в Австралию, узнав о трагедии, и пропустила церемонию вручения наград.

«Сегодня я приехала в Венецию, а сразу после узнала, что моя прекрасная, смелая мать Джанелль Энн Кидман умерла. Я в шоке, мне нужно ехать к родным, но эта награда для нее. Она сформировала меня, она направляла меня, и она создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства душераздирающе, и мое сердце разбито», — оставила послание Николь Кидман.