Николь Кидман трогательно высказалась об умершей матери

«Сегодня я приехала в Венецию, а сразу после узнала, что моя прекрасная, смелая мать Джанелль Энн Кидман умерла. Я в шоке, мне нужно ехать к родным, но эта награда для нее. Она сформировала меня, она направляла меня, и она создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства душераздирающе, и мое сердце разбито», — оставила послание Николь Кидман.