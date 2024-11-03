Лучший эпизод картины — развеселое исполнение семьей хиппи-уфологов песни Дэвида Боуи Space Oddity про астронавта, потерявшего управление и связь с Хьюстоном, в оригинале крайне печальной. Особенно забавно сцена смотрится в кинозале, полном юных зрителей, явно не понимающих, что это за бородатая бардятина. А ведь можно сказать, что в этом зашифрованы сами создатели ленты, потерявшие управление сюжетом, связь с реальностью и вынужденные снимать кино для аудитории, которая им до звезды. Про героев, которые весело катят в своем раритетном Volkswagen Т1 Bulli в Зону 51, надеясь встретить инопланетян. Что ж — они их встретят.