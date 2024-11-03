О чем фильм «Веном: Последний танец»
Долгожданная третья часть франшизы про инопланетного биологического монстра, живущего в паразитическом симбиозе с главным героем — Эдди Броком. Скрываясь от правосудия, они напиваются в мексиканском баре и разносят его, а потом идут выручать собачек из бойцового питомника. Ведь и Эдди, и живущий в нем симбиот давно за все хорошее — Веном любит полакомиться человечинкой, но ест он только плохих парней.
Однако вскоре странная парочка осознает, что за ними ведется охота. И уфологический спецназ армии США — далеко не самое страшное, что их преследует. Где-то во вселенной заточен властелин темной материи Налл, который планирует получить свободу и уничтожить все живое. Он посылает за Веномом кошмарного ксенофага, способного схарчить любого симбиота как крокодил лягушонка.
Зачем смотреть
«Веном: Последний танец» дебютировавшей в режиссуре сценаристки Келли Марсел получился задорной и хулиганской музыкальной экшен-комедией с элементами роуд-муви и огромным зарядом самоиронии.
Лучший эпизод картины — развеселое исполнение семьей хиппи-уфологов песни Дэвида Боуи Space Oddity про астронавта, потерявшего управление и связь с Хьюстоном, в оригинале крайне печальной. Особенно забавно сцена смотрится в кинозале, полном юных зрителей, явно не понимающих, что это за бородатая бардятина. А ведь можно сказать, что в этом зашифрованы сами создатели ленты, потерявшие управление сюжетом, связь с реальностью и вынужденные снимать кино для аудитории, которая им до звезды. Про героев, которые весело катят в своем раритетном Volkswagen Т1 Bulli в Зону 51, надеясь встретить инопланетян. Что ж — они их встретят.
Многие упрекают «Венома 3» в безыдейности, вторичном и малосмысленном сюжете. Но все выглядит гораздо веселее, если посмотреть на фильм вооруженным глазом, а именно — через библейскую оптику. И тогда Налл — это Сатана, заключенный в Аду и посылающий на Землю бесов. Они вселяются в людей и наделяют своих носителей суперсилой и ложными идеями. Затем Сатана устраивает «войну бесов», и в итоге все катится к Апокалипсису. С песнями и плясками под ABBA.
Почему можно не смотреть
Третий «Веном» — вполне смотрибельная картина, сюжет которой понятен без знания как предыдущих серий, так и всех хитросплетений супергеройских мультивселенных. И которая разочаровывает больше всего фанатов именно такого кино.
Юным зрителям чаще всего не близки отсылки к музыкальным хитам времен молодости их родителей и дедушек, экшен кажется неизобретательным, спецэффекты — банальными, а шутки — плоскими. И тут они, в целом, правы. Картину не спасает ни финальный выход на драму, ни харизма Тома Харди, ни Рис Иванс и Джуно Темпл в ролях второго плана. Тем более, что их персонажи все равно слабо проработаны.