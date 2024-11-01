Паулина Андреева появилась на фото со старшим сыном Бондарчука

«Нервный период мы прошли. Я получил все, что хотел. И когда продюсировал проекты отца, и когда мы работали как продюсер — режиссер. Он большой профессионал с иным полетом мышления, и работать с ним удовольствие», — говорил Сергей Бондарчук-мл. в интервью изданию «Москва 24».