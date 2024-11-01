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Паулина Андреева появилась на фото со старшим сыном Бондарчука

Актриса на фоне слухов о разводе сделала совместное фото с сыном своего супруга
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Паулина Андреева, Сергей Бондарчук-мл., Алексей Киселев, Илья Бурец
Паулина Андреева, Сергей Бондарчук-мл., Алексей Киселев, Илья БурецИсточник: Соцсети

Паулина Андреева на фоне слухов о расставании с режиссером Федором Бондарчуком была запечатлена на фото в компании с Сергеем Бондарчуком-мл., старшим сыном своего супруга.

Кадр в соцсетях опубликовал кинопродюсер Алексей Киселев. Рядом с ними также находился сценарист Илья Бурец.

«Шоураннеры&продюсеры», — подписал кадр Киселев.

По всей видимости, все они сейчас работают над общим проектом. Ранее Бондарчук и Киселев рассказывали об историческом сериале, который планируют создать совместно.

Старший сын Федора Бондарчука занимается продюсированием в кино. Бондарчук-младший также помогает молодым и начинающим режиссерам, выделяя им средства на дебютные работы. Продюсер говорил, что знаменитый отец поддержал его и работал с ним над его первым проектом.

«Нервный период мы прошли. Я получил все, что хотел. И когда продюсировал проекты отца, и когда мы работали как продюсер — режиссер. Он большой профессионал с иным полетом мышления, и работать с ним удовольствие», — говорил Сергей Бондарчук-мл. в интервью изданию «Москва 24».

Паулина Андреева в последнее время не так часто снимается в кино, предпочитая работать над созданием сценариев.

Напомним, Сергей Бондарчук-мл. родился в первом браке Федора Бондарчука с моделью Светланой Бондарчук. В 2019 году режиссер во второй раз женился — его супругой стала Андреева. В 2021-м у пары родился сын Иван. В последнее время ходят слухи, что супруги решили расстаться. Пара не комментирует эти новости.