Актриса Натали Портман кардинально сменила имидж после развода. Об этом сообщает People.
43-летняя Портман посетила 68-ю церемонию вручения премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже. Для выхода на публику она выбрала темно-синее бархатное платье с глубоким декольте. Однако внимание поклонников привлекла прическа актрисы. Она кардинально сменила имидж — отрезала каре и сделала укладку с локонами.
8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что голливудская звезда подала на развод еще в июле прошлого года, и только в феврале процесс официально завершился.
В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.
Ранее Натали Портман пришла на показ в мини-платье с глубоким декольте.