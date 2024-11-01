Роскомнадзор не получал жалоб на сериал «Преступление и наказание»

Дату онлайн-премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» перенесли в третий раз. Первые четыре эпизода должны были выйти на «Кинопоиске» 26 октября. Сначала релиз отложили на 27-е, затем на 29-е, а теперь — на неопределенный срок.