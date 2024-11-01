По «Игре престолов» снимут фильм

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 годы. Всего зрители увидели восемь сезонов. Также проект получил несколько спин-оффов: приквел «Дом дракона», который продлен на третий сезон, и еще не вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого ожидается в следующем году.