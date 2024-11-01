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По «Игре престолов» снимут фильм

Deadline: студия Warner Bros. работает над фильмом по мотивам «Игры престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов», основанной на фэнтези-книгах Джорджа Р. Р. Мартина. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас проект находится на ранней стадии разработки: компания ведет предварительные переговоры по поводу фильма. Никаких подробностей еще нет.

Получивший 59 премий «Эмми» сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 годы. Всего зрители увидели восемь сезонов. Также проект получил несколько спин-оффов: приквел «Дом дракона», который продлен на третий сезон, и еще не вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого ожидается в следующем году.

В 2022 году писатель Джордж Мартин подтверждал работу над сериалом «Сноу» о герое Джоне Сноу из «Игры престолов», но в 2024-м проект отложили «из-за кризиса идей». Еще HBO заморозил планировавшийся приквел «10 000 кораблей» и ряд других проектов.

Ранее стала известна дата выхода «Мегалополиса» Копполы в России.