В Москве открыли памятник Ирине Мирошниченко

Москва, 1 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко прошла на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС. Со словами в адрес артистки выступили Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, а также авторы памятника Салават Щербаков и Татьяна Боронина.
«Сегодня во МХАТе не осталось такого уровня актеров, преданных театру. Он был ее семьей, у нее кроме МХАТа не было другой жизни», — сказал Золотовицкий.
В свою очередь Хабенский отметил, что Мирошниченко была примером того, «как надо жить, как надо уметь выходить на сцену, с кем выходить на сцену».
Памятник представляет собой монумент из бронзы с гранитным основанием. На нем изображена молодая Мирошниченко в полный рост, окутанная занавесом, который сливается с ее платьем. Как рассказала художница Татьяна Боронина, являющаяся автором эскиза памятника, на нем также изображена чайка, которая представляет собой жизнь артистки в МХАТ.
Салават Щербаков, скульптор и один из авторов памятника, отметил, что внешний вид монумента полностью олицетворяет жизнь Мирошниченко, которую она связала с театром.
Биография актрисы
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. Она была задействована в десятках спектаклей. В частности, исполняла роли в спектаклях «Тяжкое обвинение» по пьесе Льва Шейнина, «Валентин и Валентина», «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» по пьесам Антона Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса и многих других.
У Мирошниченко также было много ярких ролей в кино — «Дядя Ваня», «Их знали только в лицо», «Андрей Рублев», «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось…», «Старый Новый год», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре» и другие картины.