В Москве открыли памятник Ирине Мирошниченко

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. Она была задействована в десятках спектаклей. В частности, исполняла роли в спектаклях «Тяжкое обвинение» по пьесе Льва Шейнина, «Валентин и Валентина», «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» по пьесам Антона Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса и многих других.