Милош Бикович ответил, готов ли вместе с семьей переехать в Россию

В 2021 году Милош Бикович получил российское гражданство. В апреле 2023 года актер признавался, что не стыдится быть гражданином России, несмотря на дискриминацию со стороны Запада. Артист подчеркивал, что как серб он понимает, что дискриминация — «не самое страшное, что можно получить от Запада».