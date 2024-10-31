Образ вампира притягателен и ужасен одновременно. На заре кинематографа вурдалаков изображали жуткими монстрами с бледной кожей и острыми клыками. Сегодня Голливуд балует зрителя более привлекательными особями. Кто достоен называться самым сексуальным кровопийцем в кино, расскажем и покажем в статье.
1. Джон Блейлок — Дэвид Боуи
Внешность одного из самых эпатажных музыкантов своего времени была просто создана для воплощения мистических персонажей, чем неоднократно пользовались режиссеры. В американо-британском драматическом триллере «Голод» Дэвид предстал в образе вампира Джона, влюбленного в героиню в исполнении Катрин Денев.
Герой Боуи переживает резкую трансформацию от молодого человека до дряхлого старика, и для того, чтобы сделать свой голос сиплым, Дэвид каждую ночь выходил на мост Джорджа Вашингтона и орал все панк-песни, которые помнил. Также для большей достоверности своего персонажа Дэвид Боуи научился играть на виолончели. Кстати, фильм был номинирован на «Оскар» за лучший грим.
2. Граф Дракула — Гари Олдман
Идея снять новую экранизацию книги «Дракула» Брэма Стокера пришла Вайноне Райдер, которая оказала большое влияние и на выбор актеров в готический фильм Френсиса Форда Копполы. На роль Графа Дракулы претендовали: Энди Гарсия, Гэбриел Бирн, Арманд Ассанте и Антонио Бандерас, но самым убедительным оказался Гари Олдман.
Многие зрительницы вполне разделяли чувства Мины, которая разрывается между двумя возлюбленными. Устоять перед адским обаянием Гари Олдмана было просто невозможно. Чтобы придать своему герою еще большей жути, Олдман занимался с преподавателем по вокалу, поэтому его голос в картине был на октаву ниже. За грим, костюмы, монтаж звука «Дракула» с Олдманом завоевал три «Оскара».
3. Луи де Пон дю Лак — Брэд Питт
Будоражащий образ кровопийцы вдохновил Нила Джордана на создание мистического триллера по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром». И если спросить зрительниц, кому бы они подставили свою шею, то большинство ответили бы, что Луи де Пон дю Лаку, которого сыграл красавчик Брэд Питт.
Противоречивая натура героя разрывается между остатками человеческой морали и непреодолимой жаждой крови. Наблюдать за мучениями персонажа зрители готовы снова и снова, поэтому фильм остается в топе самых любимых вампирских историй. О чем говорит и то, что в 2022 году «Интервью с вампиром» получил ремейк в формате сериала.
4. Лестат де Лионкур — Стюарт Таунсенд
Более чувственный образ музыканта Лестата де Лионкура получился у актера Стюарта Таунсенд в музыкальном фильме «Королева проклятых» — экранизации третьего романа Райс из серии «Вампирские хроники». В сиквеле культового «Интервью с вампиром» тоже должен был играть Том Круз, но он отказался, поэтому его заменил Стюарт Таунсенд. Актер, по мнению публики, восхитительно передал образ вампира и рок-звезды. А замечательным фильм сделали не только актерская игра, но и музыкальное оформление.
5. Джерри — Колин Фаррелл
Комедийный триллер «Ночь страха» стал еще одним удачным перевоплощением ирландского актера Колина Фаррелла. Под демоническую харизму его вампира Джерри попадают почти все герои фильма. Для одной из сцен Фаррелл не поленился выучить монолог на латыни, но эти кадры не вошли в конечную версию фильма.
Колин настолько глубоко погружался в роль, что на съемках до крови укусил одного из дублеров. Клыки, к счастью, были бутафорскими. Кстати, идею вампирских челюстей, похожих на пасть акулы, подсказал Стивен Спилберг.
6. Адам — Том Хиддлстон
Свою интерпретацию будней и праздников кровососов показал режиссер Джим Джармуш, пригласив на роль утонченного вампира Адама Тома Хиддлстона. Изначально в драму «Выживут только любовники» был утвержден Майкл Фассбендер, но из-за занятости в других проектах он отдал роль Хиддлстону.
Нетопырь Тома — уставший от суеты интроверт, который живет отшельником в квартире, заваленной книгами и пластинками. Радость Адаму доставляет лишь музыка и подруга Ева. Роль последней исполнила не менее колоритная Тильда Суинтон.
7. Эдвард Каллен — Роберт Паттинсон
Вампирская сага в пяти частях покорила не только подростков, но и более взрослую аудиторию. А все благодаря таланту Роберта Паттинсона, который в «Сумерках» изобразил загадочного Эдварда Каллена. Таких робких вампиров со светящейся на солнце кожей мир еще не видел.
Правда, Роберт Паттинсон мог не получить эту роль. Актер пришел на пробы после пьяных и в замызганной футболке. Ради съемок Роберт потом не пропускал ни одной тренировки, а работа гримеров придала образу необходимую магию, так что даже партнерша Паттинсона Кристен Стюарт попала под очарование Эдварда. У коллег по съемочной площадке закрутился роман, но до свадьбы дело так и не дошло.
8. Карлайл Каллен — Питер Фачинелли
Поклонники «Сумерек» вздыхали не только по Эдварду. Конкуренцию вампиру-вегетарианцу составил предводитель клана Калленов — Карлайл (Питер Фачинелли). У российского зрителя этот персонаж вызвал особый трепет. Наверное потому, что герой саги в исполнении Питера Фачинелли неуловимо напоминал Александра Малинина.
В персонаже Карлайла Каллена ярче других выражена миссия спасителя, так как он работает врачом. Ну и супергерой в белом халате и золотистым цветом глаз — это все-таки гремучая смесь. Кстати, прочитав книгу Стефани Майер, Питер хотел сначала сыграть Эдварда, но был рад, что ему досталась роль его приемного отца.
9. Дэймон Сальваторе — Иен Сомерхолдер
Классический сюжет любовного треугольника получил новое прочтение в виде вампирской саги. Два брата, Стефан (Пол Уэсли) и Дэймон Сальваторе (Иен Сомерхолдер), борются за сердце героини Нины Добрев. Но плохие парни, как известно, нравятся девушкам больше.
В сериале «Дневники вампира» зрители особенно выделяли плохиша в исполнении Иена Сомерхолдера. Гипнотический взгляд ангельских глаз и саркастическая улыбка вызывали у поклонниц желание прижаться к экрану еще плотнее. Сам актер называл своего героя бомбой замедленного действия.
10. Граф Дракула — Клас Банг
После милашек Брэда Питта и Роберта Паттинсона воплощение кровопийцы Класом Бангом было по-настоящему жутким. В персонажа датский актер с отрицательным обаянием перевоплотился для трехсерийного фильма «Дракула», который вышел в 2020 году.
Сюжет, созданный Брэмом Стокером, создатели решили перенести в современность, а вампира наделить актуальными для нашего времени качествами, в том числе своеобразным чувством юмора. Актеру в одной из своих кровавых трапез даже пришлось полностью раздеться, что особенно восхитило публику. Так что статный и брутальный Дракула Класа Банга внес достойную лепту в энциклопедию кино про вампиров.