Правда, Роберт Паттинсон мог не получить эту роль. Актер пришел на пробы после пьяных и в замызганной футболке. Ради съемок Роберт потом не пропускал ни одной тренировки, а работа гримеров придала образу необходимую магию, так что даже партнерша Паттинсона Кристен Стюарт попала под очарование Эдварда. У коллег по съемочной площадке закрутился роман, но до свадьбы дело так и не дошло.