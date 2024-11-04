О чем фильм «Время жить»
Однажды готовящаяся к открытию собственного ресторана шеф-повар Альмут случайно сбивает на автостраде готовящегося к разводу Тобиаса, и это событие становится началом прекрасного романа. Прекрасного, но не безоблачного: Тобиас вскоре после знакомства заводит речь о своей нацеленности на семейные отношения и продолжение рода, что не вполне устраивает Альмут (спойлер: ребенка пара все-таки заведет).
В свою очередь, Альмут позже сталкивается с тяжелой формой рака и становится перед необходимостью выбирать между карьерой и близкими. Впрочем, ограниченного времени, доставшегося влюбленным, хватает на то, чтобы они смогли почувствовать себя счастливыми.
Зачем смотреть
Сыгравшая Альмут Флоренс Пью — выдающаяся актриса, способная вдохнуть жизнь в унылых персонажей и добавить оттенков и без того ярким. Роль шеф-повара (даже с учетом того факта, что в юности героиня занималась фигурным катанием) — точно не самая сложная в ее карьере, но все же любопытная.
Пожалуй, можно даже сказать, что «Время жить» — кино не о паре, а в первую очередь об Альмут, женщине, мечтавшей успеть абсолютно все, о ее переживаниях, сомнениях и выборах (кстати, как минимум одно ее решение кажется крайне нерациональным, но довольно глупо ждать, что персонажи мелодрамы будут совершать поступки, руководствуясь логикой и здравым смыслом).
Задача исполнившего главную мужскую роль Эндрю Гарфилда в данном случае — оттенять Пью. Впрочем, стоит подчеркнуть, что Гарфилд, у которого есть как поклонники, так и ненавистники, оказался на своем месте: Тобиас — рохля и зануда, и Эндрю такой образ подходит. Кроме того, Пью и Гарфилд хорошо работают в тандеме, убедительно разыгрывая моменты нежности и ссоры.
Почему можно не смотреть
«Время жить» — банальнейшая мелодрама, создатели которой вызывают эмоциональный отклик у зрителей, используя самые очевидные рычаги. Чтобы ситуации и сюжетные ходы не выглядели совсем затасканными, повествование решили сделать нелинейным, но это фильму не на руку.
Поклонников традиционных мелодрам постоянные скачки из прошлого в будущее и обратно только собьют с толку. Тем же зрителям, которым фокусы с хронологией напомнят «Вечное сияние чистого разума» (еще одну картину, предлагающую аудитории самостоятельно выстроить последовательную историю отношений, отталкиваясь от состояния волос на голове главной героини), нелинейность не помешает разглядеть, что с точки зрения сюжета «Время жить» — кино до смешного простое.