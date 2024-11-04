Пожалуй, можно даже сказать, что «Время жить» — кино не о паре, а в первую очередь об Альмут, женщине, мечтавшей успеть абсолютно все, о ее переживаниях, сомнениях и выборах (кстати, как минимум одно ее решение кажется крайне нерациональным, но довольно глупо ждать, что персонажи мелодрамы будут совершать поступки, руководствуясь логикой и здравым смыслом).