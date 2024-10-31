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Раскрыта дата выхода «Мегалополиса» Копполы в России

Новый фильм Френсиса Форд Копполы выйдет в российский прокат в начале 2025 года

Фильм-завещание Френсиса Форд Копполы «Мегалополис» выйдет в российский прокат 9 января. Об этом сообщил прокатчик «Экспонента фильм» в своем Telegram-канале.

Сюжет картины сконцентрирован на конфликте архитектора Цезаря и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро, у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.

Френсис Форд Коппола работал над «Мегалополисом» более 40 лет и вложил в него примерно $120 млн личных денег, вырученных за проданные виноградники. Главную роль сыграл Адам Драйвер, а также в каст вошли: Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн.

Предполагалось, что фильм станет последней картиной Копполы. Однако в марте 2024 года издание Deadline сообщило, что режиссер анонсировал работу новым фильмом на закрытом показе «Мегалополиса».

До этого Копполу обвиняли в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке «Мегалополиса». Позднее режиссер признался, что действительно целовал женщин на съемках, но опроверг обвинения в харассменте.

Ранее сообщалось, что в Польше покажут нашумевший сериал «Слово пацана» от Жоры Крыжовникова.