Раскрыта дата выхода «Мегалополиса» Копполы в России

Френсис Форд Коппола работал над «Мегалополисом» более 40 лет и вложил в него примерно $120 млн личных денег, вырученных за проданные виноградники. Главную роль сыграл Адам Драйвер, а также в каст вошли: Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн.