59-летняя Элизабет Херли снялась без бюстгальтера

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли снялась без бюстгальтера. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
59-летняя Элизабет Херли показала, как готовилась к церемонии вручения премии журнала Harper's Bazaar Women Of The Year Awards в Мадриде. В ролике актриса предстала в белом халате без бюстгальтера. Модель была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском.
Элизабет Херли рассказывала, что всегда следит за своим питанием. По словам знаменитости, ей никогда не нравились обработанные продукты. Актриса отметила, что, еще будучи подростком, стала обращать внимание на состав изделий. Как утверждает модель, она не тренируется в зале. Вместо этого знаменитость занимается садоводством.
Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями». У знаменитости также есть свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach, который она запустила в 2005 году.