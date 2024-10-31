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Александра Бортич снялась в откровенном образе и пошутила о жене Канье Уэста

Актриса позировала в шортах телесного цвета и с колготками на голове

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда «Фишера» примерила укороченные облегающие шорты телесного цвета и черную хлопковую майку, отказавшись от бюстгальтера. При этом артистка надела на голову колготки.

«Слава жены Канье Уэста не дает мне покоя», — подписала она ролик.

Ранее похудевшую Александру Бортич раскритиковали за фото в купальнике.