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Сальма Хайек раскрыла подробности семейной жизни с миллиардером

Актриса заявила, что продолжает самостоятельно зарабатывать деньги, несмотря на высокий статус и обеспеченность супруга
Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

Сальма Хайек недавно дала новое интервью, в котором рассказала о своем браке с одним из богатейших мужчин Европы. Актриса призналась, что она могла бы позволить себе не работать и просто наслаждаться жизнью. Однако звезда отказалась от такого варианта.

«У меня есть необходимость заработать определенную сумму денег, и мне это нравится. Я решила, что хочу зарабатывать еще больше», — отметила звезда фильма «Фрида» в интервью The Wall Street Journal.

Актриса призналась, что после того, как вышла замуж, общественность на нее давила, а некоторые считали, что она это сделала только ради денег. По этой причине Хайек решила, что должна сама работать и быть способной себя обеспечивать.

Кроме того, она пояснила, что они с мужем, миллиардером Франсуа-Анри Пино, разделяют свои финансы. Благодаря этому актриса чувствует себя более спокойной и уверенной. Оказывается, у супругов, несмотря на их статусы и положение, нет брачного договора.

Напомним, Сальма Хайек в 2009 году вышла замуж за француза Франсуа-Анри Пино, с которым до этого несколько лет была в отношениях. В 2007-м у пары родилась дочь Валентина.

Ранее Сальма Хайек показала архивные кадры с дочерью в честь ее 17-летия. 