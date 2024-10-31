Сальма Хайек раскрыла подробности семейной жизни с миллиардером

Сальма Хайек недавно дала новое интервью, в котором рассказала о своем браке с одним из богатейших мужчин Европы. Актриса призналась, что она могла бы позволить себе не работать и просто наслаждаться жизнью. Однако звезда отказалась от такого варианта.
«У меня есть необходимость заработать определенную сумму денег, и мне это нравится. Я решила, что хочу зарабатывать еще больше», — отметила звезда фильма «Фрида» в интервью The Wall Street Journal.
Актриса призналась, что после того, как вышла замуж, общественность на нее давила, а некоторые считали, что она это сделала только ради денег. По этой причине Хайек решила, что должна сама работать и быть способной себя обеспечивать.
Кроме того, она пояснила, что они с мужем, миллиардером Франсуа-Анри Пино, разделяют свои финансы. Благодаря этому актриса чувствует себя более спокойной и уверенной. Оказывается, у супругов, несмотря на их статусы и положение, нет брачного договора.
Напомним, Сальма Хайек в 2009 году вышла замуж за француза Франсуа-Анри Пино, с которым до этого несколько лет была в отношениях. В 2007-м у пары родилась дочь Валентина.
Ранее Сальма Хайек показала архивные кадры с дочерью в честь ее 17-летия.