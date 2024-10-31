Дмитрий Нагиев рассказал, почему его сын мало снимается в кино

Дмитрий Нагиев выступил на сцене с монологом и рассказал об актерской карьере своего сына Кирилла Нагиева. Актер признался, что его наследник не хочет сниматься в проходных проектах.
Нагиев-младший старается соответствовать уровню своего знаменитого отца, поэтому ответственно подходит к выбору ролей.
«Я говорю: “Сынок, почему ты отказался от сериала? 600 серий. Это такой хлеб”. Он говорит: “Я не хочу там сниматься, плохая роль”. Я: “Да какая разница? Это деньги!” А он: “У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев”», — передал слова сына звезда сериала «Кухня».
Единственный сын Дмитрия Нагиева родился в его браке с радиоведущей Аллой Щелищевой, более известной как Алиса Шер. Пара была вместе 18 лет.
Напомним, в начале этого года стало известно, что Нагиев-старший живет в Дубае, где дает актерские мастер-классы. Занятия с артистом стоят более 200 тысяч рублей.
Осенью сообщалось, что сын Дмитрия Нагиева может стать новым «русским Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве».