Дмитрий Нагиев рассказал, почему его сын мало снимается в кино

«Я говорю: “Сынок, почему ты отказался от сериала? 600 серий. Это такой хлеб”. Он говорит: “Я не хочу там сниматься, плохая роль”. Я: “Да какая разница? Это деньги!” А он: “У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев”», — передал слова сына звезда сериала «Кухня».