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Дмитрий Нагиев рассказал, почему его сын мало снимается в кино

Актер объяснил, что Кирилл Нагиев очень разборчив к предложениям, чтобы соответствовать уровню своего отца
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: Legion-Media.ru

Дмитрий Нагиев выступил на сцене с монологом и рассказал об актерской карьере своего сына Кирилла Нагиева. Актер признался, что его наследник не хочет сниматься в проходных проектах.

Нагиев-младший старается соответствовать уровню своего знаменитого отца, поэтому ответственно подходит к выбору ролей.

«Я говорю: “Сынок, почему ты отказался от сериала? 600 серий. Это такой хлеб”. Он говорит: “Я не хочу там сниматься, плохая роль”. Я: “Да какая разница? Это деньги!” А он: “У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев”», — передал слова сына звезда сериала «Кухня».

Единственный сын Дмитрия Нагиева родился в его браке с радиоведущей Аллой Щелищевой, более известной как Алиса Шер. Пара была вместе 18 лет.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Нагиев-старший живет в Дубае, где дает актерские мастер-классы. Занятия с артистом стоят более 200 тысяч рублей.

Осенью сообщалось, что сын Дмитрия Нагиева может стать новым «русским Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве».