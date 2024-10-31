Брэд Питт мешает Анджелине Джоли построить новые отношения

«Есть причина, по которой Анджелина до сих пор одинока, и дело не в отсутствии мужчин, выстраивающихся в очередь, чтобы встречаться с ней. Причина в том, что она держит их всех на расстоянии, потому что боится снова получить травму, как это было с Брэдом», — заявил инсайдер.