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Брэд Питт мешает Анджелине Джоли построить новые отношения

Актриса боялась встречаться с мужчинами из-за травмы, полученной с бывшим мужем
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли не может построить новые отношения из-за бывшего мужа, актера Брэда Питта. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Есть причина, по которой Анджелина до сих пор одинока, и дело не в отсутствии мужчин, выстраивающихся в очередь, чтобы встречаться с ней. Причина в том, что она держит их всех на расстоянии, потому что боится снова получить травму, как это было с Брэдом», — заявил инсайдер.

Источник рассказал, что до брака с голливудским актером Анджелина Джоли «была бесстрашной и очень легко влюблялась», однако теперь она сильно изменилась.

«Она не может позволить себе быть уязвимой, и очевидно, что ее доверие к мужчинам было разрушено тем, что она пережила с Брэдом», — объяснил инсайдер.

Источник отметил, что долгое время Анджелина Джоли говорила, что не будет вступать в серьезные отношения из-за детей. По словам инсайдера, теперь, когда почти все дети актрисы выросли, она утверждает, что счастлива быть одна, но «никто не верит ей».

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

В конце сентября стало известно, что Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта.