Жена Янковского выложила редкие фото с актером

Актриса Диана Пожарская снялась в объятиях мужа, артиста Ивана Янковского. Знаменитость опубликовала редкие фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Диана Пожарская поздравила Ивана Янковского с 34-летием. В честь дня рождения актриса показала снимки, на которых стояла вместе со своим мужем. Артистка позировала в красном свитере, кожаной юбке и колготках, а ее возлюбленный — в темно-коричневом свитшоте и бежевых брюках. Иван Янковский обнимал избранницу за талию.
Знаменитости скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского.
На прошлой неделе Иван Янковский впервые за долгое время вышел на публику с женой Дианой Пожарской. Они посетили премьеру сериала «Преступление и наказание» — экранизации романа Федора Достоевского. Для вечера актриса предпочла черный топ и прямые джинсы, а актер — синие джинсы и замшевый пиджак.
Ранее сообщалось, что Иван Янковский показал, как выглядел в детстве.