Звезда «Интернов» уточнил сообщения о госпитализации и операции

О госпитализации Ильина с болями в животе СМИ сообщили 29 октября. После Telegram-канал SHOT уточнил, что Ильину якобы провели экстренную операцию. По данным канала, звезда «Интернов» попал в НИИ им. Склифосовского после того, как пожаловался врачам на резкие боли в животе. Его доставили в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.