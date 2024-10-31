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Фильм 94-летнего Клинта Иствуда назвали одним из лучших в году

Картина «Присяжный номер 2» еще не вышла в широкий прокат, но уже заработала славу одного из лучших фильмов года
Клинт Иствуд
Клинт ИствудИсточник: Legion-Media.ru

Будущая картина 94-летнего режиссера Клинта Иствуда «Присяжный номер 2» заработала славу одного из лучших фильмов года еще до премьеры широкого проката. На данный момент на агрегаторе Rotten Tomatoes у него 94%.

Критики, которые уже успели посмотреть новое творение великого актера и постановщика, отмечают отличную актерскую игру Николаса Холта, а также сильную режиссуру.

«Глубоко захватывающий и заставляющий задуматься новый взгляд на жанр», — так в одной из первых рецензий написал журналист издания TimeOut Дэн Джолин.

Сюжет «Присяжного номер 2» повествует о присяжном, который в ходе судебного заседания осознает, что он сам является виновником убийства. Перед персонажем Холта встает сложный выбор: манипулировать другими присяжными в своих интересах или покаяться перед судом.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино был в восторге от фильма «Джокер 2».