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Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

Дочь актрисы ответила на слухи об ухудшении состояния матери
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отреагировала на сообщения о том, что состояние российской актрисы ухудшилось. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Ухудшений особых нет… С трудом, но передвигается», — раскрыла подробности о состоянии актрисы Ольга.

Шукшина опровергла информацию о том, что артистка упала с лестницы. «Какие обмороки? О чем вы говорите?! Да еще и лестницу приписали. Какая лестница? У нас не двухуровневая квартира. В общем, чуши много всякой», — добавила она.

Ранее Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщения о том, что ее состояние ухудшилось.