Стали известны претендентки на роль новой Лары Крофт

По информации издания, в проекте режиссера «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, скорее всего, снимется одна из них. При этом известно, что персонаж будет не калькой с классической Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, а новым персонажем, написанным сценаристами картины с нуля.