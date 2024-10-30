В сети восхитились внешностью 84-летней актрисы на новых фото

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Невероятная», «Она действительно хорошо выглядит, должным образом следит за собой, и ее внешность не переделана», «Была и остается красавицей», «Постарела с достоинством и от этого прекрасна. Наконец-то актриса, которая не выглядит пластиковой», «Естественная красота всегда смотрится лучше», — отметили юзеры.