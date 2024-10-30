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В сети восхитились внешностью 84-летней актрисы на новых фото

Линда Грей посетила фестиваль в Техасе и продемонстрировала естественную красоту

В сети восхитились внешностью 84-летней американской актрисы и бывшей модели Линды Грей. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Известная ролью в сериале «Даллас» звезда посетила фестиваль Tex-Mex Fiesta 2024 в Техасе. Она предстала перед папарацци в атласной рубашке, заправленной в облегающие брюки с кожаным ремнем и металлическими заклепками. Также артистка надела сапоги в ковбойском стиле, массивный браслет и золотистые серьги-кольца.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Невероятная», «Она действительно хорошо выглядит, должным образом следит за собой, и ее внешность не переделана», «Была и остается красавицей», «Постарела с достоинством и от этого прекрасна. Наконец-то актриса, которая не выглядит пластиковой», «Естественная красота всегда смотрится лучше», — отметили юзеры.