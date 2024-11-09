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Удручающее зрелище: что не так с комедией «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым

В новой семейной комедии Никита Кологривый учится роскошной жизни, а Гарик Харламов изображает «попугайский акцент». Почему фильм не спасают ни звезды, ни сочинские виды, читайте в рецензии Кино Mail

О чем фильм «Возвращение попугая Кеши»

Молодой школьный учитель из Сочи по имени Митя блестяще проводит экскурсии, даже отбивает клиентов у местных экскурсоводов. Но денег талант ему совсем не приносит, что очень разочаровывает его невесту Леру. Она работает бариста и, похоже, что-то мутит с коллегой, который ухитрился заработать за стойкой бара на премиальный кабриолет.

Митя понимает, что с финансами надо что-то решать, и покупает у кавказского мафиози говорящего попугая Кешу — в надежде продавать туристам возможность с ним фотографироваться. Но Кеша оказывается не только говорящим, но и мыслящим существом. И предлагает Мите настоящий бизнес.

Зачем смотреть

«Возвращение попугая Кеши» — комедия с немалым количеством российских звезд: Никита Кологривый в главной роли, отыгрывающий амплуа очкастого рохли, Оксана Акиньшина, Ефим Шифрин, Гарик Харламов, озвучивший попугая Кешу. Кроме того, название, отсылающее к знаменитому советскому мультику, тоже вызовет любопытство массового зрителя.

Наконец, сам жанр курортной комедии, действие которой происходит летом и в Сочи, может хотя бы немного согреть зрителя холодной поздней осенью.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кадр из фильма «Возвращение попугая Кеши»

После всей пиар-шумихи вокруг Никиты Кологривого, основанной на его громких, порой даже наглых заявлениях, амбициях и самооценке, было бы логично надеяться на яркие роли артиста, которые стали бы такой же пощечиной общественному вкусу. Увы, «кровопролитиев от него ждали, а он попугайчика съел».

Сюжет нелеп, герои вызывают мучительный «испанский стыд» за артистов, даже кавказский акцент некоторых персонажей выглядит неумелым кривлянием. Удручает и неспособность Харламова изображать «попугайский акцент», который здесь кажется абсолютной самодеятельностью, что особенно заметно в сравнении с работой Геннадия Хазанова в классическом мультфильме.

Картинка выглядит очень бедно — так, наверное, можно снимать телевизионное трэвел-шоу, но не кино. Более того, начало фильма выглядит как брак и для ТВ — речь главного героя постоянно перекрывают съемкой с квадрокоптера, словно нерадивый репортажный оператор набрал мало кадров, и монтажеру нечем «перебиться». Но здесь вряд ли виноват оператор. Кино ведь снимают по раскадровке, режиссерскому сценарию. Обычно.

Возвращение попугая Кеши
8.0
Возвращение попугая Кеши
2024/Россия
6+
комедия
семейный