Картинка выглядит очень бедно — так, наверное, можно снимать телевизионное трэвел-шоу, но не кино. Более того, начало фильма выглядит как брак и для ТВ — речь главного героя постоянно перекрывают съемкой с квадрокоптера, словно нерадивый репортажный оператор набрал мало кадров, и монтажеру нечем «перебиться». Но здесь вряд ли виноват оператор. Кино ведь снимают по раскадровке, режиссерскому сценарию. Обычно.