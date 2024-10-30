Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Янковский показал, как выглядел в детстве

Актер поделился снимком из семейного архива

Актер Иван Янковский показал, как выглядел в детстве. Артист опубликовал фото из семейного архива в соцсети.

Иван Янковский, фото: соцсети
Иван Янковский, фото: соцсети

30 октября Ивану Янковскому исполняется 34 года. В честь своего дня рождения актер выложил редкий черно-белый снимок из детства. Артист поздравил себя с праздником и поблагодарил поклонников за добрые слова.

Иван Янковский состоит в браке с актрисой Дианой Пожарской. Знаменитости скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

На прошлой неделе Иван Янковский впервые за долгое время вышел на публику с женой Дианой Пожарской. Они посетили премьеру сериала «Преступление и наказание» — экранизации романа Федора Достоевского. Для вечера актриса предпочла черный топ и прямые джинсы, а актер — синие джинсы и замшевый пиджак.