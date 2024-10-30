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Безруков с женой, Корзун, Олешко: звезды на премьере сериала

Российские знаменитости поддержали выход многосерийного фильма «Плевако»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Плевако». Многосерийный фильм презентовали исполнитель главной роли Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон.

Действие сериала происходит во второй половине XIX века в Москве. В центре сюжета — Федор Никифорович Плевако (Сергей Безруков). Адвокат, обладающий ораторским талантом и смекалкой, разносит обвинителей в суде. Простые люди восхищаются им и считают его своим героем, так как он является выходцем из народа.

В 1880 году у него уже есть жена, сын и собственная успешная контора с продвинутыми помощниками — англоманом Шубнинским и феминисткой Юлией. Но жизнь адвоката начинает рушиться, когда он берется защищать некую Прасковью Качку, застрелившую своего бывшего любовника, — студента из благородной семьи Барашевского.

Это дело задевает интересы ряда влиятельных людей вплоть до советника. Кроме того, внезапно вспыхнувшие чувства к Марии Демидовой, жене льняного магната, могут обернуться для Плевако катастрофой.

Зрители смогут посмотреть первые серии «Плевако» 7 ноября на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре Premier.