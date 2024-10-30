Безруков с женой, Корзун, Олешко: звезды на премьере сериала

В 1880 году у него уже есть жена, сын и собственная успешная контора с продвинутыми помощниками — англоманом Шубнинским и феминисткой Юлией. Но жизнь адвоката начинает рушиться, когда он берется защищать некую Прасковью Качку, застрелившую своего бывшего любовника, — студента из благородной семьи Барашевского.