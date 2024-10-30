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Равшана Куркова показала повзрослевшего сына на детском утреннике

Наследник актрисы примерил костюм божьей коровки

Равшана Куркова в личном блоге опубликовала кадры со своим сыном Гаспаром, который принимал участие в детском утреннике. Наследник актрисы примерил костюм божьей коровки с красной жилеткой и крылышками в черный горошек.

В таком наряде ребенок вместе с воспитательницей и другими детьми водил хоровод. Праздник был посвящен осени, поэтому воспитанники детского сада исполняли тематические песни.

«Первый в жизни утренник у этой божьей коровки. Смущен», — отметила Куркова.

Напомним, Равшана Куркова впервые стала мамой в 41 год. В августе 2021 года она родила сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна.

В марте 2023 года актриса сообщила, что стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь Самира. Имени отца ребенка она не называет. С наследницей Куркова успела сняться в сериале «Предпоследняя инстанция».

«Вообще-то это уже вторая роль, первая случилась еще до ее рождения — в сериале “Контакт”, где беременной была не только моя героиня Кравцова, но также и я в реальной жизни. Самирка — любовь!» — сообщила ранее звезда.