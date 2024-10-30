Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский поддержал обратившуюся к россиянам Пугачеву

Актер оставил комментарий под недавним постом певицы
Алла Пугачева, Данила Козловский, фото: соцсети
Алла Пугачева, Данила Козловский, фото: соцсети

Актер Данила Козловский оставил комментарий под недавним постом Аллы Пугачевой в соцсети, в котором артистка высказалась о сплетнях в адрес ее семьи.

29 октября исполнительница призналась в любви к сплетням. Она заявила, что в сети придумывают интересные истории про ее семью, подытожив свой пост словами: «Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится».

Козловский отреагировал на обращение Пугачевой двумя эмодзи: сердцем и поднятыми руками в знак торжества. Также комментарий под публикацией Пугачевой в виде аплодисментов оставил супруг артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Пугачева опубликовала свой пост после того, как в сети завирусились высказывания светской львицы Алены Кравец об отношениях Пугачевой и Галкина. В беседе с aif.ru Кравец выразила мнение, что Пугачева боится супруга. Она назвала Галкина абьюзером и манипулятором. Светская львица предположила, что артистка продолжает отношения с юмористом из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Ранее Козловский признался в чувствах к посетившей его спектакль Пугачевой.