Данила Козловский поддержал обратившуюся к россиянам Пугачеву

Пугачева опубликовала свой пост после того, как в сети завирусились высказывания светской львицы Алены Кравец об отношениях Пугачевой и Галкина. В беседе с aif.ru Кравец выразила мнение, что Пугачева боится супруга. Она назвала Галкина абьюзером и манипулятором. Светская львица предположила, что артистка продолжает отношения с юмористом из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.