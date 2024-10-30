Мария Миронова рассказала о совместных съемках с Камбербэтчем

В беседе с ведущим шоу Вадимом Верником Мария Миронова также рассказала о том, как в семь лет едва не возненавидела актерскую профессию на съемках у Станислава Говорухина, о непростом детстве, ревности своего отца Андрея Миронова к Михаилу Боярскому, уходе из Ленкома и о том, как Олег Янковский подшутил над ней перед выходом на сцену. А также призналась, мешала ли ей принадлежность сразу к двум актерским династиям и почему задумывается о завершении карьеры.