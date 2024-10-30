Мария Миронова рассказала о совместных съемках с Камбербэтчем

Мария Миронова в новом выпуске интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео вспомнила о съемках в фильме «Игры шпионов» и сотрудничестве с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем, который также был сопродюсером проекта. С ним она снялась в некоторых сценах.
«Камбербэтч был очень доволен. Он супер наинтеллигентнейший человек. Очень тихий и очень глубокий шекспировский артист. Очень глубинный, очень ценящий театр актер», — рассказала кинозвезда.
По словам актрисы, она сама не понимает, как попала в эту картину. Изначально Миронова встретилась с режиссером фильма Домиником Куком, который пригласил ее на пробы в Москве. Тогда же звезда франшизы «Холоп» узнала, что прототипом ее героини является Вера Дмитриевна Пеньковская, жена советского шпиона Олега Пеньковского.
«Я говорю режиссеру: “Слушай, а как так? Это же вообще не про меня история. А то, что там в сценарии написано, это немножко клюква”. То есть там есть натяжки какие-то. Ему так интересно это стало, и он предложил поговорить на эту тему», — вспомнила Миронова.
Кук пообещал обратить внимание на эти моменты, а актриса после встречи с ним не думала, что ее возьмут в проект. Однако позже дочери Андрея Миронова позвонила агент, которая сообщила об утверждении на роль Веры.
«Честно сказать, в Англии сумасшедшие гримеры. Что они делают с волосами, и какие там парики — просто нереально. Какие там винтажные костюмные вещи, какие-то шляпки. Это какие-то огромные ангары с винтажными и дорогущими вещами. И конечно, свет. После этого фильма я поняла, почему голливудские звезды так прекрасно выглядят в кадре», — отметила Миронова.
Актриса призналась, что до сих пор не успела посмотреть фильм, который вышел в прокат в 2020 году.
В беседе с ведущим шоу Вадимом Верником Мария Миронова также рассказала о том, как в семь лет едва не возненавидела актерскую профессию на съемках у Станислава Говорухина, о непростом детстве, ревности своего отца Андрея Миронова к Михаилу Боярскому, уходе из Ленкома и о том, как Олег Янковский подшутил над ней перед выходом на сцену. А также призналась, мешала ли ей принадлежность сразу к двум актерским династиям и почему задумывается о завершении карьеры.