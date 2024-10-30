Роберт Дауни-мл. пообещал судиться с теми, кто создаст его цифровую копию

Роберт Дауни-мл. выступил против того, чтобы кто-то создавал его копию с помощью искусственного интеллекта. Звезда франшизы «Мстители» заявил, что подаст в суд на любого, кто посмеет его ослушаться.
Более того, актер заявил, что его юристы будут следить за этим даже после того, как он уйдет из жизни. Если вдруг кто-то захочет воссоздать его с помощью AI-технологий, то юристы сразу же обратятся в суд.
«Моя юридическая команда всегда будет активной, даже когда меня не станет», — заявил Дауни-мл. в подкасте On With Kara Swisher.
Актер подчеркнул, что не видит ничего плохого в использовании искусственного интеллекта, но в тех областях, в которых он может помочь людям. Однако, подчеркнул он, не стоит злоупотреблять современными технологиями и вторгаться в жизнь людей.
«Как я отношусь ко всему происходящему? Я отношусь к этому поверхностно, потому что у меня есть настоящая эмоциональная жизнь, в которой не так много места для этого», — пояснил актер.
Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон возглавила список звезд, чье имя чаще всего используют мошенники для фейковой рекламы сомнительной продукции, которая создается с помощью ИИ.