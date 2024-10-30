Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Дауни-мл. пообещал судиться с теми, кто создаст его цифровую копию

Актер заявил, что не оставит в покое ослушавшихся даже после своей смерти
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл.Источник: Legion-Media.ru

Роберт Дауни-мл. выступил против того, чтобы кто-то создавал его копию с помощью искусственного интеллекта. Звезда франшизы «Мстители» заявил, что подаст в суд на любого, кто посмеет его ослушаться.

Более того, актер заявил, что его юристы будут следить за этим даже после того, как он уйдет из жизни. Если вдруг кто-то захочет воссоздать его с помощью AI-технологий, то юристы сразу же обратятся в суд.

«Моя юридическая команда всегда будет активной, даже когда меня не станет», — заявил Дауни-мл. в подкасте On With Kara Swisher.

Актер подчеркнул, что не видит ничего плохого в использовании искусственного интеллекта, но в тех областях, в которых он может помочь людям. Однако, подчеркнул он, не стоит злоупотреблять современными технологиями и вторгаться в жизнь людей.

«Как я отношусь ко всему происходящему? Я отношусь к этому поверхностно, потому что у меня есть настоящая эмоциональная жизнь, в которой не так много места для этого», — пояснил актер.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон возглавила список звезд, чье имя чаще всего используют мошенники для фейковой рекламы сомнительной продукции, которая создается с помощью ИИ.