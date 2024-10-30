Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь Анну Пересильд

По словам постановщика, в сериал «Плевако» он не смог пригласить дочь, так как она в то время была занята на съемках хита «Слово пацана. Кровь на асфальте». А сейчас, пошутил Алексей Ефимович, ему уже придется становиться в очередь, чтобы снять дочь у себя. По его словам, у Пересильд сейчас очень много предложений.