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Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь Анну Пересильд

Режиссер признался, что у юной актрисы сейчас так много предложений, что ему придется встать в очередь
Алексей Учитель и Анна Пересильд
Алексей Учитель и Анна Пересильд

Алексей Учитель посетил премьеру сериала «Плевако», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Алексей Ефимович выступил продюсером многосерийного фильма.

В беседе с журналистами он не только рассказал о новом проекте, но и поговорил о своей 15-летней дочери Анне Пересильд, которая сейчас является одной из самых востребованных актрис. Учитель объяснил, почему не снимает наследницу в своих проектах.

По словам постановщика, в сериал «Плевако» он не смог пригласить дочь, так как она в то время была занята на съемках хита «Слово пацана. Кровь на асфальте». А сейчас, пошутил Алексей Ефимович, ему уже придется становиться в очередь, чтобы снять дочь у себя. По его словам, у Пересильд сейчас очень много предложений.

«Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто “что-то” не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — рассказал режиссер изданию The Voice.

Он пояснил, что наследница до сих пор советуется с ним, прежде чем принять предложение от кинематографистов.

Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. У звезд также есть младшая дочь Мария, которая тоже интересуется кино.