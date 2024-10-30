Учитель объяснил, почему не снимает свою дочь Анну Пересильд

Алексей Учитель посетил премьеру сериала «Плевако», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Алексей Ефимович выступил продюсером многосерийного фильма.
В беседе с журналистами он не только рассказал о новом проекте, но и поговорил о своей 15-летней дочери Анне Пересильд, которая сейчас является одной из самых востребованных актрис. Учитель объяснил, почему не снимает наследницу в своих проектах.
По словам постановщика, в сериал «Плевако» он не смог пригласить дочь, так как она в то время была занята на съемках хита «Слово пацана. Кровь на асфальте». А сейчас, пошутил Алексей Ефимович, ему уже придется становиться в очередь, чтобы снять дочь у себя. По его словам, у Пересильд сейчас очень много предложений.
«Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто “что-то” не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — рассказал режиссер изданию The Voice.
Он пояснил, что наследница до сих пор советуется с ним, прежде чем принять предложение от кинематографистов.
Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. У звезд также есть младшая дочь Мария, которая тоже интересуется кино.